Fallece portero de 28 años a causa del terremoto de Turquía

El terremoto de Turquía sucedido sobre la madrugada del 6 de febrero sigue dejando vidas en su camino y el mundo del futbol no ha estado ajeno a las pérdidas humanas tras la catástrofe, en esta ocasión se trata del guardameta Ahmet Eyüp Türkaslan, quien a sus 28 años falleció tras quedar atrapado bajo escombros.

Türkaslan actualmente militaba en el Yeni Malatyaspor de la segunda división turca e incluso estuvo en la banca del partido que disputó su club el pasado 4 de febrero ante el Caykur Rizespor, duelo que terminó en derrota 5-1. El club ya ha hecho oficial el fallecimiento del futbolista y le ha dejado unas emotivas palabras de despedida en sus redes sociales.

La muerte de Türkaslan fue confirmada por su entrenador Yilmaz Vural a la prensa turca, el estratega comentó que los cuerpos de socorro lograron rescatar a la pareja del portero, mientras que su rescate se vio imposibilitado tras quedar sepultado.

Türkaslan solo llegó a disputar 4 encuentros en la máxima división del futbol turco y se hizo de una carrera en la segunda división de su país. Actualmente estaba disputando su segunda temporada junto al Yeni Malatyaspor, club por el que fichó como segundo portero tras llegar como agente libre del Umraniyespor en 2021.

En la presenta campaña disputó dos partidos de Copa y en Liga no tuvo oportunidad de ver minutos a pesar de haber viajado junto al equipo en 13 jornadas.

También este martes se dio a conocer que el futbolista senegalés Christian Atsu fue encontrado y rescatado con vida tras haber quedado soterrado a consecuencia del terremoto de Turquía. La información fue dada por la embajada de Ghana en Turquía y por la Federación de Futbol de dicho país africano.

Update: We've received some positive news that Christian Atsu has been successfully rescued from the rubble of the collapsed building and is receiving treatment.

Let’s continue to pray for Christian🙏🏽

