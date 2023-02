Comité Paralímpico pide apoyo económico para participación internacional

El Comité Paralímpico Guatemalteco (Copag) pidió a través de un comunicado apoyo económico para la participación de deportistas con discapacidad en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Bogotá 2023.

El Copag explicó que con la llegada de las nuevas autoridades al Comité Olímpico Guatemalteco (COG) cambiaron algunas políticas de apoyo. “Lamentablemente se creó una política distinta de apoyo para el deporte paralímpico”, se señala.

Por ello, dicen, no se cuentan con los recursos para poder participar en competencias deportivas internacionales. Así como contratación de entrenadores y operar técnica y administrativamente.

En el escrito también se informa que el Comité Paralímpico Guatemalteco es una organización no lucrativa. Por tanto, al no formar parte del Sistema Nacional de Cultura Física, el Estado de Guatemala no proporciona recursos financieros de forma directa. “Se depende del apoyo del Comité Olímpico Guatemalteco”, señalan.

🚨ATENCIÓN🚨 El Comité Paralímpico Guatemalteco a instituciones del Estado, cooperantes internacionales, empresas privadas, organizaciones de personas con discapacidad y público en general, informa: pic.twitter.com/ABKe1HjoUb — Comité Paralímpico Guatemalteco (@COPAG_Oficial) February 8, 2023

Piden donaciones

Ante la falta de recursos para participar en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Bogotá 2023, se hace un llamado por parte del Copag a las instituciones del Estado, cooperantes internacionales, empresas privadas, organizaciones de personas con discapacidad y público en general, para que exista un apoyo económico.

El Comité Paralímpico solicita productos en donación para la realización de sorteos y rifas con el fin de obtener recursos económicos para costear los boletos aéreos, pago de inscripción y compra de uniformes.

Asimismo, se dan dos formas de comunicación para que el guatemalteco pueda aportar: correo electrónico [email protected] o depósitos en la cuenta monetaria del Banco G&T Continental 009-0002879-5.

La edición V de los Juegos Parapanamericanos Juveniles Bogotá 2023 será del 2 al 12 de junio de 2023. Tendrá la participación de jóvenes con capacidad entre los 12 y 20 años.

Guatemala busca participar en atletismo, boccia y tenis de mesa con atletas. Ellos vienen entrenando en Guatemala, El Progreso, Quetzaltenango, Sacatepéquez, Sololá y Suchitepéquez.