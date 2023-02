¡En la cuerda floja! Guatemala cae con México y se jugará el boleto ante Curazao

El estadio Doroteo Guamuch Flores fue la sede del encuentro de la segunda jornada de la fase de grupos del Premundial Sub-17 de Concacaf entre Guatemala y México, el Tri llegaba con necesidad de ganar para sellar su boleto a octavos de final mientras que la bicolor buscaba sumar su primer triunfo del torneo; el partido dejó un sabor amargo para los locales, ya que fueron los aztecas quienes se llevaron el triunfo 0-2.

Con este resultado Guatemala, por diferencia de goles, se mantiene en el tercer puesto de su grupo con cero puntos y se jugará el boleto ante Curacao el próximo miércoles, una victoria o un empate clasificará a Guatemala a octavos de final. Del lado mexicano el triunfo los mantiene en el liderato del grupo E y se jugará el liderato ante Panamá en la última fecha.

Guatemala 0-2 México

El combinado mexicano dio el primer susto de gol en el encuentro, al minuto 4′ Gael Álvarez estuvo cerca de abrir el marcador tras una carente marca de la zaga nacional. La reacción guatemalteca no se hizo esperar, tras una serie de toques e imprecisiones defensivas de México, Santiago Garzaro remató al arco de Norberto Bedolla.

Guatemala logró manejar sus líneas defensivas y contrarrestar el ataque mexicano en los primeros 15 minutos, el Tri llegaba con gran cartel al duelo ante la bicolor tras golear en la primera fecha 9-0 a Curacao. La fortaleza defensiva nacional cedió al 25′, un problema de marcas en la zaga permitió a Fidel Barajas hacer un pase excelso a Stephano Carrillo y el delantero mexicano colocó el 0-1 con un tiro cruzado sobre Diego Bolaños.

El gol mexicano no fue el único “golpe deportivo” para Guatemala en la primera mitad, ya que al 33′ su capitán y delantero referencia Axel de la Cruz fue expulsado tras agredir a un rival mexicano previo a una jugada de táctica fija. La tarjeta roja directa dejó condicionado al combinado nacional. La última ocasión de gol en la primera parte la tuvo Elvi Elington al 40′, el lateral realizó una internada por la izquierda y remató desviado del arco de Bedolla.

Diego Bolaños, sostiene a la bicolor

El final de la primera parte y el inicio del complemento tuvieron como gran figura al portero guatemalteco Diego Bolaños, al 45′ voló para detener un potente tiro de Isaac Martínez y mantener la desventaja mínima con la que se fue Guatemala al descanso.

En el inicio de la segunda parte Guatemala tuvo la primera oportunidad de gol con un remate poco ortodoxo de Oseas Guerra al 48′, esta ocasión quedó opacada al 56′ cuando de nuevo Bolaños detuvo un cabezazo dentro del área “in extremis” para mantener con vida a la bicolor.

Por si no fueran suficientes dos atajadas vitales, Diego Bolaños sumó otro atajadón más para el recuerdo nacional, al 68′ Fidel Baraja realizó un remate potente de media altura que no terminó en gol gracias a una nueva atajada. México parecía conforme con el resultado y no liquidaba las acciones, lo que le daba esperanzas al cuadro guatemalteco.

Barajas sentencia el encuentro

Aunque el sueño del empate parecía lejos por el planteamiento defensivo de la bicolor, Guatemala se mantuvo con desventaja mínima hasta el minuto 90′, pero el ataque del Tri buscaba evitarse un susto sobre la hora y encontró el gol de la tranquilidad en los pies de Fidel Barajas. Al 91′, el asistente del primer gol logró batir al inspirado Bolaños con un potente remate de larga distancia y sentenció el encuentro 0-2.