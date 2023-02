Fiscalía rebaja acusación contra Alec Baldwin por homicidio involuntario

La fiscalía rebajó los cargos de homicidio involuntario contra Alec Baldwin, y con ello la posible pena de prisión que podría enfrentar por el tiroteo mortal de 2021 en el rodaje de la película “Rust”, según los documentos de acusación.

Fue la fiscal del Primer Distrito Judicial de Nuevo México, Mary Carmack-Altwies, quien había acusado el mes pasado al actor y a la armera del set de rodaje, Hannah Gutierrez-Reed, de dos cargos de homicidio involuntario por la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins.

Carmack-Altwies presentó el viernes cargos modificados para ambos, eliminando un agravante por el uso de arma de fuego para delinquir, lo que reduce la posible pena de prisión de un un mínimo de 18 meses y a un máximo de 5 años, en caso de resultar culpable.

