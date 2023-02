Haití hace historia al clasificar a su primer Mundial femenino

Cuarenta años después de su primera y única clasificación a una Copa del Mundo de la FIFA (hombres), este martes, la Selección Nacional de Haití (mujeres) venció a su similar de Chile 2-1 para darle al país caribeño su primera clasificación a un Mundial femenino.

El Estadio North Harbour, de Auckland, Nueva Zelanda, fue el escenario testigo de una de las gestas más grandes de la historia.

La delantera haitiana Melchie Dumornay marcó doblete en un día histórico para Haití (45+1’ y 90+8’). Esos goles le dieron la tranquilidad a las haitianas de cerrar un partido memorable en Nueva Zelanda, país coanfitrión de la Copa del Mundo Femenino de la FIFA. En tanto, la chilena María José Rojas anotó el gol del honor (90+11’).

La selección femenil de Haití formó parte del grupo B del Torneo de Repesca para la Copa Mundial Femenina de Futbol de 2023. Son 10 selecciones de las seis confederaciones que buscan tres boletos al Mundial femenino.

En el grupo A, Portugal se quedó con el boleto al vencer en la final a Camerún 2-1. Por su parte, Haití logró el boleto en la final del grupo B al derrotar 2-1 a Chile. Este miércoles, termina el torneo de repesca cuando Panamá enfrente a Paraguay por el último boleto al Mundial mayor femenino.

En el caso de Panamá, como nación, hoy podría celebrar doble, ya que en mujeres busca clasificar al Mundial mayor, en tanto, los juveniles de la Sub-20 en hombres tratarán ante Honduras quedarse con un boleto mundialista cuando se midan en Guatemala en el Premundial de Concacaf.

