¡Noche mágica! Panamá clasifica a dos mundiales de futbol

La selección de Panamá venció a Honduras este miércoles en los cuartos de final del campeonato Sub-17 de la Concacaf, que se disputa en Guatemala, y clasificó a la Copa Mundial Perú-2023.

Los cuatro pases de la región para Perú estaban destinados a los semifinalistas, según las reglas del torneo. Estos fueron ganados por México, Estados Unidos, Canadá y Panamá.

Panamá asistirá a la cita mundial al derrotar 2-1 a su similar de Honduras en duelo celebrado por la noche en el Estadio Doroteo Guamuch Flores, la máxima instalación deportiva de Guatemala.

La primera anotación para Panamá llegó al 50′ gracias a un autogol del defensa hondureño Brayan Vaquedano, quien cabeceó hacia su propio arco un centro elevado tras el cobro de un tiro de esquina. Mientras que el segundo fue un disparo de larga distancia de Joshua Pierre en tiempo de reposición (90’+1′).

Honduras descontó casi de inmediato por medio de Russel Cruz (90’+3′) y aunque se abalanzó en territorio panameño no le alcanzó para empatar y forzar al alargue.

Ahora Panamá enfrentará a México en semifinales, mientras que Canadá lo hará contra Estados Unidos en las llaves programadas para el viernes en el estadio capitalino.

El domingo se celebrará la final, de donde saldrá al campeón de este torneo. Compitieron 20 selecciones de la Confederación de Futbol de la Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf).

Panamá se clasificó para su primera Copa Mundial Femenina de la FIFA después de lograr una estrecha victoria sobre Paraguay en la final del Torneo de Play-off del grupo C.

Lineth Cedeño cabeceó para el único gol de un reñido encuentro en el Waikato Stadium de Hamilton para acabar con las esperanzas de sus oponentes sudamericanos, que perseguían su primera aparición en la Copa Mundial Femenina.

Con el juego cargado de significado histórico para ambos equipos, los nervios eran inevitables, y esa tensión se mostró en el futbol. Este fue un juego que tuvo mucha transpiración, pero muy poca inspiración, con creatividad y oportunidades claras que brillaron en gran medida por su ausencia.

PANAMA ARE HEADING TO THE #FIFAWWC 2023! 🇵🇦

Congratulations, @fepafut! 🤩 pic.twitter.com/enuXzbl8Lo

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) February 23, 2023