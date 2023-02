Francisco Arredondo y Francisco Bermúdez conforman binomio proclamado por CREO

El partido político Compromiso, Renovación y Orden (CREO) realizó su Asamblea Nacional Extraordinaria para proclamara a su binomio presidencial, así como la nominación de candidatos a diputados distritales, diputados por listado nacional y diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen).

La pareja que competirá por buscar la presidencia de la república está conformada por el doctor Francisco Alfredo Arredondo Mendoza, candidato a presidente; y por el general Francisco Bermúdez Amado, candidato a la vicepresidencia.

“En Guatemala, el enemigo a derrotar, el cáncer maligno, es la corrupción. No le demos muchas vueltas, que no nos confundan, que no nos engañen con cortinas de humo, que no nos digan que el problema somos los guatemaltecos”, dijo en parte de su discurso Arredondo.