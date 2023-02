Hermano de campeón mundial de boxeo derrota al influencer Jake Paul

Jake Paul llevó todos los ojos del boxeo el pasado domingo a Arabia Saudita, el influencer estadounidense busca seguir creciendo dentro de este deporte de contacto y en su séptima pelea cayó por primera vez, su verdugo fue Tommy Fury, quien se llevó el triunfo por decisión dividida.

Tommy, quien es hermano del campeón de pesos pesados del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) Tyson Fury, aún es joven y no ha destacado a lo largo de su trayectoria, pero desde los primeros compases del combate demostró la calidad que le ha dejado practicar este deporte desde su infancia, aunque también se vio en aprietos ante Paul.

Jake Paul tenía mucho en juego, ‘The Problem Child’ estaba obligado a ganar para dar el siguiente paso en su carrea, esto luego de la promesa del presidente del CMB Mauricio Sulaimán, quien comentó que en caso de un triunfo del influencer, este iba a ser incluido dentro del ranking del peso crucero de la organización.

Tras la derrota, Paul dejó al caer que la revancha se llevará a cabo y de esta manera buscará redimirse ante un rival que felicitó en las tierras del Golfo Pérsico: “Felicidades a Tommy, su equipo y su familia. Gracias a todos los que sintonizaron. Arabia Saudí, también gracias. Volveré”, expresó.

Ante lo que fue un evento mundial, múltiples personalidades se dieron cita al evento y muestra de ello fue la llegada de Cristiano Ronaldo junto a su hijo para observar en persona la pelea, cabe recordar que CR7 ahora reside en Arabia tras su fichaje por el Al Nassr.

Cristiano Ronaldo is at the Jake Paul vs. Tommy Fury fight in Saudi Arabia 👀

