Cristiano Ronaldo ganador del mejor gol de la jornada en Arabia

Mientras el argentino Lionel Messi era galardonado en París, Francia, con el premio The Best de la FIFA al mejor jugador del año e incluido en el mejor 11 del año (temporada 2021-2022), el astro Cristiano Ronaldo también ganaba premios en la Roshn Saudi League (RSL) tras celebradas 18 jornadas del campeonato saudí.

El sábado, el Al Nassr venció de visita al Damac 0-3, con triplete de Cristiano Ronaldo, este resultado le permitió al equipo de “CR7” continuar como líder.

Tras la estupenda participación de Cristiano, uno de sus goles fue candidato al mejor gol de la jornada. Estuvo compitiendo con anotaciones del uruguayo Renzo López (Al Batin Football Club) y el macedonio Aleksandar Trajkovski (Al Fayha F. C.)

Según la encuesta publicada en Twitter de RSL (@SPL), Cristiano Ronaldo fue electo el mejor gracias a un 77.7 % de los votos (30 mil 478 participantes). El segundo lugar lo obtuvo Aleksandar Trajkovski con 13.8 % y el tercer sitio fue para el sudamericano Renzo López con 8.5 %. También fue electo el jugador del mes de febrero por sus ocho goles y dos asistencias.

أي منهم يستحق أن يكون #هدف_الجولة ؟👀 — دوري روشن السعودي (@SPL) February 27, 2023

En el 11 ideal

Así como Messi, Cristiano Ronaldo tuvo la oportunidad de estar en el 11 ideal, pero de la jornada 18 de la Liga Profesional Saudí (LPS). El portugués compartió posición con el otro delantero, el uruguayo Renzo López.

En el cuadro ideal de la pasada fecha también aparece el español del Al Taawoun Football Club, Álvaro Medrán.

Este 11 ideal está compuesto también por futbolistas de Macedonia, Marruecos, Arabia Saudita, Francia, Irlanda y Rumania.

Cero votos en The Best

De acuerdo con el listado de votaciones de los premios The Best de la FIFA, ni los entrenadores de selecciones nacionales ni capitanes de las mismas, así como los periodistas, votaron por Cristiano Ronaldo, por lo que no obtuvo ningún voto a su favor.

❌ 0 votos de periodistas

❌ 0 votos de capitanes

❌ 0 votos de entrenadores 😢 Nadie votó por Crisitano Ronaldo en los premios #TheBest https://t.co/v9lxbCigH8 pic.twitter.com/GYzfqyzgTE — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) February 28, 2023