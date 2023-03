VIDEO. Momento en que futbolista se desvanece y muere en un partido

Tragedia en la Ligue 1 de Costa de Marfil este domingo debido en pleno partido murió Moustapha Sylla después de sufrir un desvanecimiento en la cancha. El club Racing Abidjan confirmó la noticia con el pésame a sus familiares, sin dar mayores detalles por respeto a su gente cercana y a la espera de las pruebas médicas pertinentes.

En el partido del Racing Abidjan contra SOL F.C., el futbolista y defensor marfileño cubría la banda izquierda como lateral. Mientras la acción se desarrollaba en otra parte del campo, Sylla perdió el equilibrio y cayó totalmente descompuesto al campo. Uno de los rivales fue el primero en percatarse de la extraña situación, gritando y gesticulando hacia la línea lateral para pedir el ingreso de las asistencias médicas.

Las primeras versiones extraoficiales señalan que el defensa Moustapha Sylla murió por un paro cardiaco fulminante, si bien se esperan los resultados oficiales de la autopsia para dar una causa formal de esta tragedia en el futbol africano.

El Racing de Abidjan juega desde la temporada 2018-2019 en la primera división marfileña. Tiene un acuerdo de colaboración con el Niza, de la liga francesa. El club se proclamó campeón de Costa de Marfil en el año 2020 y ocupa actualmente el séptimo puesto en la clasificación de su liga.

SAD NEWS 😭

Ivory Coast and Racing Club d’Abidjan defender, Sylla Moustapha has passed away after suffering what looks like a cardiac arrest in his sides Ligue 1 match against SOL FC.

Moustapha joined RCA from Malian side Djoliba AC.

May his soul REST IN PEACE 🙏 🇨🇮 pic.twitter.com/PNvnEWFiwl

