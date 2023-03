La turista que desafió a su madre y se tomó estas fotos en Guatemala

La historia de una turista peruana que recientemente visitó Guatemala se hizo viral en las últimas horas, debido a que según contó en un video de TikTok, desafió a su madre al fotografiarse en uno de los atractivos turísticos de nuestro país. Se trata de Lu Fernandez, una viajera que se identifica en las plataformas digitales como @flight.modes.

En uno de sus videos publicados en TikTok titulado “Fotos que me he tomado que mi mamá no aprobaría”, contó que llegó a Guatemala para acampar en la cima del volcán Acatenango con la intención de observar la erupción del coloso de Fuego, hazaña que logró hacer.

“Fotos que me he tomado que mi mamá no aprobaría, esta que saqué en Guatemala. Con unos amigos decidimos acampar en la cima del volcán Acatenango para poder ver la erupción del volcán de Fuego. Tienes que hacer un haight cuesta arriba por ocho kilómetros (…). Luego te congelas un poco en la noche, pero viendo un espectáculo, sin dudarlo lo volvería a hacer”, explicó Lu.

Llenan de elogios a la turista

El video de Lu Fernández acumula 3.2 millones de reproducciones, casi 500 mil corazones y miles de comentarios, en su mayoría de guatemaltecos que elogiaron a la turista.

“Gracias por hablar así de mi país Guatemala 🇬🇹 sean todos bienvenidos”; “Aquí te esperamos de nuevo en Guatemala 🇬🇹”; “Es una experiencia única!!! Gracias por amar Guatemala! 🇬🇹”;, “Quiero que sepas que todos los guatemaltecos estamos orgullosos de ti”, dicen algunos de los comentarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lu Fernandez (@flight.modes)