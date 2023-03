Champions League: Once años después, Milan vuelve a los cuartos

Sin goles en el choque de vuelta en Londres, la victoria 1 a 0 de la ida en San Siro fue decisiva para dar el pase al campeón de Italia. El tanto del hispano-marroquí Brahim Díaz ha sido por lo tanto el único en los dos partidos de la eliminatoria.

El histórico Milan, segundo del palmarés de la máxima competición europea de clubes con siete títulos, accede a los cuartos de la Champions por primera vez desde 2012, año en el que le cerró el camino en esa ronda el Barcelona. Los ‘Rossoneri’ no levantan la ‘Orejona’ desde 2007, cuando Kaká les condujo a lo más alto.

La clasificación para cuartos de la Champions League tranquiliza los ánimos en un equipo sin grandes alegrías desde el parón mundialista y la llegada de 2023.

Champions League quarter-finalists, how good does that sound?! 🙌#TOTACM #UCL #SempreMilan pic.twitter.com/hVfWr0VIhp

— AC Milan (@acmilan) March 8, 2023