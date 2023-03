Fin de semana complicado para los legionarios en Estados Unidos

Nuevo fin de semana con actividad de legionarios en el futbol de Estados Unidos. Rubio Rubín, Aaron Herrera, Arquimides Ordóñez y Moisés Hernández encaraban esta jornada con la esperanza de poder cosechar minutos y poder tomar ritmo para las competiciones que se avecinan con la Azul y Blanco.

Sin embargo, solo Aaron Herrera y Rubio Rubín sumaron minutos este fin de semana, pero el resultado no fue el esperado con sus equipos, ya que ambos terminaron en derrota. Te presentamos el resumen de la actividad de los legionarios en Estados Unidos.

Legionarios con actividad este fin de semana

Rubio Rubín: El Real Salt Lake no aprovechó su localía y cayó 1-2 ante el Austin FC en actividad de la jornada 3 de la MLS. El delantero guatemalteco Rubio Rubín salió en el once inicial y disputó 68 minutos, pero lastimosamente no pudo anotar.

Aaron Herrera: CF Montreal, club donde milita Aaron Herrera, cayo 2-0 en su visita al Nashville SC. El defensor con raíces guatemaltecas volvió a disputar los 90 minutos, pero sumaron su tercera derrota al hilo en la temporada.

Notre XI partant à Nashville. Coup d'envoi à 20h30! Tonight's starting line up 👊#CFMTL pic.twitter.com/WZtzfPThQD — CF Montréal (@cfmontreal) March 12, 2023

Arquimides Ordóñez: El Cincinnati FC, donde milita el jugador su 20 ‘Quimi’ Ordóñez sumó un nuevo triunfo en la MLS tras derrotar 1-0 al Seattle Sounders en condición de local, pero tristemente el futbolista guatemalteco volvió a quedarse en el banquillo y sigue sin sumar minutos esta temporada en el campeonato norteamericano.

Moisés Hernández: Este fin de semana arrancó la actividad de la USL Championship, el Miami FC de Moisés Hernández igualó 1-1 ante el FC Tulsa en condición de local, sin embargo, el defensor guatemalteco se quedó en el banquillo todo el partido y no sumó minutos.