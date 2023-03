Mario “El loco” Rodríguez es candidato alcalde de Guatemala con FCN-Nación

Mario Rafael Rodríguez, también conocido como “El Loco” Rodríguez en el ámbito futbolístico, ha sido proclamado como el candidato a alcalde de Guatemala con FCN-Nación. El mismo partido que llevó a Jimmy Morales a la presidencia.

La candidatura de Rodríguez se oficializó durante una asamblea municipal extraordinaria celebrada este domingo 12 de marzo en el restaurante Señor Steak, ubicado en zona 9.

Mario Rodríguez le apuesta al deporte como el mecanismo ideal para que la niñez y adolescencia en general tengan un mejor futuro y permanezcan alejados de las drogas y las pandillas.

“Mi mamá me decía que si no estudiaba no entrenaba. Yo no era un master en el estudio, pero siempre hice el esfuerzo porque me gustaba el fútbol. Siempre raspadito, raspadito, pero allí iba”, expresó el exfutbolista de los equipos Comunicaciones y Municipal.