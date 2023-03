Manchester City en busca de un boleto a los cuartos de final de Champions

Cuando suena el himno de la Champions, la piel se eriza, los poros se expanden, los pelos se separan. Unos valores de adrenalina por encima de lo habitual recorren el cuerpo. La emoción de la máxima competición europea en formato eliminatoria no tiene parangón.

Lo sabe el City, que desde que Guardiola asumió los mandos lucha cada temporada para ganar un título que sería la cereza del pastel a una época dorada en la historia del Club. El equipo, a medida que se va acercando el final de temporada, parece haber encontrado esa velocidad de crucero tan necesaria para afrontar los últimos meses de competición.

Just four spots remain ⚠️

Who'll reach the last eight? #UCL pic.twitter.com/hKJXBNDNqA

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 13, 2023