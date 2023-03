VIDEO. Maestra de preprimaria exhibe a los padres de sus alumnos

Etzane, es una maestra mexicana de preprimaria que se viralizó en redes sociales al compartir los mensajes que le hacen llegar los padres de sus alumnos. Al menos así se ostenta en uno de los videos que compartió a través de su cuenta de TikTok.

A la profesora de kínder le hacen llegar los padres de sus alumnos constantemente mensajes a través de WhatsApp en que preguntan todo lo relacionado con ella, pero nada sobre la educación de sus hijos o los métodos de estudio. “Buenas maestra”, le pone un supuesto papá. “¿Cuándo es la próxima entrega de boletas”. En otro mensaje que exhibió, le hacen saber que la encontraron en TikTok.

En una de las capturas que compartió la maestra Etzane, se lee que uno de esos admiradores le sugiere “platicar un rato”. Esta conversación sería, según se aprecia, es con uno de sus alumnos, porque la misma profesora ha indicado que también brinda asesorías de Prepa Abierta. Algunos le han preguntado si “tiene novio”.

Tras viralizarse los videos de la profesora, los comentarios de los usuarios de redes sociales no se hicieron esperar, la mayoría tomó con humor lo exhibido por Etzane.

“La maestra 😳😳😳 achis, en mis tiempos no habían maestras así 🥺🥺🥺”; “¿Por qué no tuve una maestra en prepa?”; “🥰ya me dieron ganas de terminar la prepa!!!😍😍😍”, dicen algunos de los comentarios.