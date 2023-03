Famoso actor protagoniza pelea callejera y queda captada en video

Jesús Ochoa, famoso villano de telenovelas de Televisa, y el actor Fidel Ábrego, quien es reconocido por participar en algunas películas mexicanas, protagonizaron una viral pelea callejera, la cual quedó captada en video, compartida y difundida en redes sociales.

El exsecretario de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) arregló a golpes sus diferencias con Ábrego, también conocido como el “Chamuco”, en la vía pública, siendo captado por algunas personas que transitaban por dicha calle. En el video, Jesús y Fidel aparecen discutiendo, pero después comienzan los manotazos y patadas en la calle, justamente afuera de las instalaciones de la ANDA, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

“Oye, me está agrediendo, me saco, estoy dentro, estoy sentado y me empieza a decir de cosas y me reta a salir”, dijo el actor, mejor conocido como el “Chamuco”.