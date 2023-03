VIDEO. Presentadora de CBS se desplomarse en plena emisión

Alissa Carlson, una famosa meteoróloga del canal CBS en Los Ángeles, Estados Unidos (EE.UU.), protagonizó un momento terrorífico al desmayarse en plena presentación del clima. Y es que justo cuando las presentadoras del programa le dieron la palabra, la conductora comenzó a poner los ojos en blanco.

Sin siquiera poder pronunciar palabra alguna, Carlson se desplomó perdiendo el conocimiento, incluso se puede observar a las presentadoras exclamando que de nuevo estaba pasando. Asimismo, dieron a conocer por medio de un comunicado que el equipo médico corrió a su auxilio:

No obstante, horas después la propia Carlson explicó que estaría bien pese a ese susto: “Gracias a todos por sus mensajes y llamadas. ¡Voy a estar bien!”.

El video se convirtió en viral, por lo que de inmediato se llenó de comentarios en donde los usuarios externaron preocupación, pero también estar divertidos con la situación:

“Not again hahaha”, “Asi me pasa los domingos en la mañana después de una mega peda”, “Dijeron no otra vez?”, “Yo sin desayunar en los honores a la bandera”, “Yo solo escuché arremángala Arrempujala si”, “Algo me dice que no se puso a cargar anoche”, “El niño que no desayuno cuando le tocaba decir la efeméride”, “No pronóstico eso”, “Dejen checo allá abajo algo que se me olvidó”, “Cuando pronosticas una repentina caída de lluvia, pero te caes tú”, comentaron.