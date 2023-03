Miguel Ángel Gálvez: “El Ministerio Público no me da ninguna confianza”

El lunes, 20 de marzo, se llevó a cabo la Audiencia Pública de Supervisión de Cumplimiento e implementación de Medidas Provisionales adoptadas en el Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) para Miguel Ángel Gálvez versus Guatemala, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El exjuez en Guatemala explicó parte de lo que hizo de su trabajo en más de 23 años de trabajar en la Corte Suprema de Justicia.

“Por ser juez especializado desde el año 2000 tengo seguridad y desde el 2015 anduve con carro blindado; o sea, la seguridad no se me brindó como consecuencia de las medidas cautelares, es por los delitos de alto perfil que he trabajado”, dijo Gálvez.