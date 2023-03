Nuevo tiroteo en EE. UU. Un estudiante disparó contra dos personas en una escuela secundaria en la ciudad de Denver, en el estado de Colorado, y posteriormente huyó, desatando una búsqueda policial. El sospechoso, que no ha sido identificado, abrió fuego en medio de una inspección para determinar si estaba armado, informó la policía.

ALERT: #DPD is responding to a shooting at East High School. Unknown number of victims at this time. Investigators are working to gather information, expect large police presence in the area. Updates will be posted to this thread as they are made available. #Denver pic.twitter.com/YkosOOOjmS

— Denver Police Dept. (@DenverPolice) March 22, 2023