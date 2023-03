Boxeadora impresiona al mundo con su peculiar contenido para adultos

OnlyFans se conviritó en una plataforma en la que deportistas profesionales aprovechan su popularidad para vender contenido a sus seguidores más fieles. En la actualidad es como un segundo trabajo. Tal es el caso de la boxeadora Mikaela Mayer, quien incursionó en la plataforma de contenido para adultos.

Mikaela, es excampeona de boxeo en peso ligero junior de la OMB y FIB, siendo una de las pugilistas profesionales más conocidas y seguidas en redes sociales, por medio de un video anunció que tiene cuenta en OnlyFans.

Además, acompañó el video con: “¡No puedo esperar para llevar a mis mayores partidarios a un viaje personal mucho más profundo! ¡Haz clic en el enlace de mi biografía para suscribirte y estar atento a una tonelada de contenido del campamento de entrenamiento y más!”.

La suscripción para la cuenta de OnlyFans de Mikaela Mayer, boxeadora firmada por Top Rank Boxing, tiene un valor de US $10 mensuales, con el que tendrá acceso a contenido exclusivo de la deportista que fue olímpica por Estados Unidos en Río 2016.

Excited to get back in front of @JPYim’s camera next weekend‼️🐐 #TBT #nyc #JaniceYim pic.twitter.com/R3XjfDlueG

— Mikaela Mayer (@MikaelaMayer1) January 26, 2023