Novio de Becky G admite infidelidad con esta publicación

Luego de la polémica que provocó el rumor de que Sebastian Lletget le había sido infiel a su prometida, Becky G, el futbolista no tuvo más remedio que aceptar su error y salir a dar una declaración.

A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, el novio de la cantante reconoce que ocultó algunas cosas y que fueron sus malas decisiones, pero que toda la controversia se debe a que lo están intentando extorsionar.

El novio de la intérprete de Sin Pijama admite que sí le fue infiel y se dice arrepentido de la situación, ya que nunca se había preocupado por su salud mental como por su salud física y que buscará ayuda.

“Para Becky, has sido la luz en mi vida, mi fortaleza, quien siempre me ha demostrado un amor incondicional. En lugar de honrar ese amor todos los días, he hecho lo contrario, lastimándote y faltando el respeto a la única persona que amo más que a nada. Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza y el amor que te mereces”, se puede leer en el comunicado.