TSE iniciará fase de depuración del padrón electoral

A partir de la otra semana, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) iniciará con el proceso de depuración del padrón electoral. Esto se da tras finalizar la primera fase del proceso electoral, en el cual se llevó a cabo la inscripción de los ciudadanos para votar y para participar como candidatos.

Alejandra Chiroy, jefa del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones del TSE, explicó que son 120 personas las que se encargan de hacer la revisión correspondiente. Esto se da entre la primera y segunda semana de abril.

“Empezamos a hacer una verificación de la identidad de la persona, de los 9.3 millones inscritos, con la finalidad que no vaya aparecer dos veces y que las personas que están inhabilitadas no aparezcan”, señaló durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.

Señaló que se tienen varios tipos de depuración, uno de estos es por el fallecimiento de las personas. Otro consiste en excluir a quienes están suspendidos por el Organismo Judicial (OJ) por sentencia penal firme.

También están las personas a las que se suspende temporalmente porque ejercen un cargo militar, integra la Policía Nacional Civil, Policía Municipal o Policía Municipal de Tránsito. Y algunas del Ministerio de Relaciones Exteriores que también se depuran.

“Tenemos que individualizar a la persona, cotejarla de todas las nóminas que nos mandan y poder irla inhabilitando del padrón para que al imprimirlo no aparezca”, indicó la entrevistada.

Con respecto a la elaboración del padrón para el 2023, Chiroy detalló que se trabajó desde marzo de 2021 hasta el 25 de marzo de 2023, según ella, de manera “fuerte, continua y permanente”.

La funcionaria electoral refirió que haber llegado a 9 millones 372 mil aproximadamente ciudadanos inscritos es un número bastante alto e histórico, puesto que nunca se había inscrito a más de 1 millón 400 mil personas en un proceso electoral.

“Subió la participación ciudadana, pero al ser un proceso voluntario, para el que no hay imperativo legal, hay personas que no están inscritas porque no se acercaron a un puesto de empadronamiento”, concluyó.