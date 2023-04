La película de Super Mario Bros es un rotundo éxito para Nintendo, superando récords de taquilla y siendo aclamada por críticos y fans por igual. El filme fue esperado con gran entusiasmo por parte de los seguidores de la franquicia de videojuegos, demostró ser una adaptación fiel y emocionante de las aventuras de Mario y Luigi en la pantalla grande.

La cinta fue un regalo para los fans de la saga, ya que incluye un gran número de personajes en forma de cameo y revela detalles interesantes sobre los personajes principales de la franquicia. Además, presenta todos los elementos clásicos de los juegos de Super Mario, como los bloques, los poderes, las monedas y las plataformas imposibles. La música de Koji Kondo también se hace presente, haciendo que los espectadores se sientan inmersos en el mundo de Super Mario.

Gracias a su éxito en la taquilla, Super Mario Bros logró un hito importante al alcanzar los US $500 millones, superando a otras películas animadas como Ant-Man and the Wasp Quantumania, Detective Pikachu y Warcraft.

Polémica en redes por la película de Mario Bros

Pese a su éxito, la película Super Mario Bros en las últimas horas el tema de conversación se ha centrado en la canción “Peaches” que Bowser, el villano de la historia, canta hacia la Princesa Peach.

Aunque la letra de la canción no es el foco de la discusión, algunos internautas están debatiendo sobre el personaje que la canta, alegando que Bowser está acosando a la Princesa. El debate se ha intensificado en las redes sociales, donde algunos usuarios están a favor y otros en contra.

Uno de los usuarios que se opone a la canción es @LordCaesarCloud, quien escribió en su cuenta de Twitter que “no le hace gracia que se magnifique el acoso”. Agregó que “no hablemos de la banalización del acoso que sufre Peach por Bowser y de ello hace una canción. A mí no me hace p…. gracia reírse del acoso. Un poco de respeto”.

Por otro lado, algunos usuarios defienden que esto no se trata de ningún tipo de acoso y que la “generación de cristal” no entiende nada. La cuenta @RkhZn8 argumentó que “si la hubiera cantado alguien apuesto, otra princesa o el héroe, sería halago, ¿no?”.

En tanto, el usuario @MilesFurry14 no puede creer que se esté discutiendo este tema por una canción que podría ser nominada a un Premio Oscar. “¡¡¿De verdad me estás diciendo que una canción que solo dice peaches peaches peaches a cada rato PROMUEVE el acoso hacia las mujeres!!?”.