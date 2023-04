Jonathan Franco: “Nosotros no vemos los nombres de los rivales”

Jonathan Franco es un futbolista que se ha destacado como uno de los elementos más importantes de la selección sub-20 del país. Además, ha portado el gafete de capitán, lo que demuestra su liderazgo y compromiso en el campo de juego. Franco ha demostrado habilidades excepcionales como defensa central y como mediocampista, siendo fundamental para mantener la seguridad en la zona defensiva del equipo.

En el próximo Mundial sub-20 que se celebrará en Argentina, Franco será una de las piezas claves de la selección azul y blanco. Su experiencia en el campo y su gran desempeño lo hacen uno de los jugadores más importantes del equipo. Su habilidad para anticipar jugadas y su técnica en la marca lo convierten en un defensa central muy completo y confiable, todo eso busca transmitírselo a sus compañeros, así lo dejó claro a pocos días del sorteo.

Jonathan Franco quiere ser campeón del mundo con Guatemala

El capitán de la selección sub-20 de Guatemala, dejó claro que no importa que rivales les toca en la fase de grupos de la Copa del Mundo, Franco señaló que van a Argentina con la misión de ser campeones del mundo.

“Nosotros no miramos rivales, tenemos el objetivo de ir a ser campeones del mundo y no importa quien nos toque, aunque sea la potencia más grande nosotros iremos a sacar la casta y dejar todo en la cancha, no vemos nombres, queremos ir a hacer lo que sabemos, soñamos con ir a cantar nuestro himno al Mundial”, expresó el jugador de Municipal.

#VamosGuate🇬🇹 | Jonathan Franco mostró su felicidad de estar de nuevo con los seleccionados quienes buscar un puesto en la lista final para viajar a la Copa del Mundo de la FIFA. 📹 Fedefut. #MundialSub20🇦🇷 pic.twitter.com/a6o52PLsEr — El Mejor Equipo (@EUDeportes) April 19, 2023

Franco, también habló sobre lo que fue su experiencia tras recibir su primera convocatoria a la Selección de Guatemala y como eso influyó para encarar con más madurez este proceso con el profesor Rafael Loredo.

“Contento por volver a este grupo de la sub-20, muy entusiasmado por ese Mundial que se nos viene, estamos a pocos días de arrancar el viaje e ir a hacer un buen papel. Los profesores me han dado la confianza, eso habla bien de mi, me sirve para madurar como persona, como jugador, esa experiencia me sirve para apoyar a mis compañeros, Dios ha sido fiel conmigo, cada etapa de mi vida ha sido muy linda, he crecido mucho y ahora voy por ese sueño que es ir afuera del país”, expresó.

El sorteo del Mundial sub-20 será este viernes en la sede de la FIFA en Zúrich, Suiza. La Azul y Blanco conocerá su camino en la Copa del Mundo juvenil.