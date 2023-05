¿Cómo así? Gomita se quitará los implantes de seno porque está perdiendo la memoria

Desde hace un tiempo atrás, la youtuber Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, ha realizado cambios radicales en su vida. Lo anterior, se ha derivado del conflicto que vivió con su padre, ya que este la golpeó y maltrató en repetidas ocasiones.

Además de practicarse una cirugía para retirarse los implantes de glúteos y una para perder peso, ahora ha revelado que se quitará los implantes de seno. Sin embargo, hay una razón que la está orillando a tomar esta drástica e intensa decisión de vida.

A través de un video compartido en YouTube, la famosa informó a sus seguidores los detalles y qué es lo que la está obligando a retirarse los implantes. “Me voy a volver a operar. He tenido algunos problemas de piel que ya me está colgado muchísimo, me incomoda” detalla la joven.

Gomita cree que está perdiendo la memoria…

La joven destacó que ha estado viendo muchos casos en Estados Unidos de chicas que han estado teniendo problemas por tener implantes. En su caso, argumenta que incluso ha estado presentando fallas en la memoria. “He estado teniendo problemas de memoria, de que se me olvidan las cosas”, detalló.

Además, agregó: “De pronto platico y me dicen: ‘Eso ya lo dijiste’, y yo no lo recuerdo. Hay cosas que me están shockeando muy cañón”. “Si me las voy a quitar, si ya me quité de las nalgas, ahora me quiero quitar los implantes de las bebés”, resaltó en el clip.

Asimismo, aprovechó para destacar que documentará todo el proceso al que será sometida. Pero eso no fue todo, ya que también confesó que intentó quedar embarazada, sin embargo, no lo logró.

“Yo quería como primero tener al bebé y después arreglarme todo esto, pero si no pasa ahorita es porque no tiene que pasar”, quiero esperarme un par de años para volverlo a intentar”, puntualizó.