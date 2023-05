“Como saco de boxeo”, así fue el tormentoso matrimonio de Tina con Ike Turner

El miércoles 24 de mayo se dio a conocer sobre la muerte de Tina Turner. La famosa falleció a los 83 tras una larga enfermedad.

Medios internacionales informaron sobre la lamentable noticia y confirmaron que sus últimos días los vivió en su casa de Küsnacht, una pequeña localidad de Suiza cercana a Zúrich.

Ahora, usuarios han recordado la historia del tormentoso matrimonio de la cantante con el hombre que la maltrataba físicamente y psicológicamente.

Según medios internacionales, la misma noche de bodas con el que fue su primer esposo, Tina Turner tuvo una experiencia que fue un preámbulo de lo que sería su matrimonio.

La legendaria cantante contó cómo fue obligada por su esposo, el músico Ike Turner, a asistir a un espectáculo de sexo en vivo cuando debería estar celebrando sus nupcias.

“La experiencia fue tan perturbadora… la suprimí, la arranqué [de la memoria]”, contó en una ocasión. En ese momento la intérprete de “What’s Love Got To Do With It” tenía 22 años.

Tenía pocos años de haber conocido a aquel músico con quien conformó un exitoso dúo llamado Ike & Tina Turner, considerado uno de los mejores de todos los tiempos. Pero detrás del éxito había una relación lleva de violencia y abusos.

“La gente no puede imaginarse el tipo de hombre que era”, comentó. Él era siete años mayor que ella.

Ike Turner le pidió matrimonio a la famosa cantante pero no tuvo una boda elegante ni nada parecido. Según contó Tina Turner, el músico condujo desde California a la frontera con México para llegar a la ciudad de Tijuana. Ahí acudieron ante “la versión mexicana de un juez para casarse”.

Después él la llevó a ver un espectáculo de sexo que no solo la hizo sentirse miserable, recordó, sino que la puso al borde de las lágrimas.

“La gente no puede imaginarse el tipo de hombre que era: un hombre que lleva a su nueva esposa a un show de sexo pornográfico en vivo justo después de la ceremonia de matrimonio”, dijo al Mail on Sunday.

En su autobiografía de 1986, “Yo, Tina”, la artista reveló cómo Ike Turner abusó de ella física y psicológicamente durante su matrimonio que duró hasta 1978.

La adicción del músico a las drogas terminaba en en violencia física y emocional, y en muchas ocasiones la golpeó.

Él reconoció algo de eso al afirmar en su propia autobiografía: “Claro que he abofeteado a Tina. Hubo momentos en que la lancé contra el suelo sin pensar. Pero nunca la golpeé”.

“Usó mi nariz como saco de boxeo tantas veces que podía sentir el sabor de la sangre corriendo por mi garganta cuando cantaba”, escribió Tina Turner en su libro My Love Story.

Así que en 1978, Tina Turner se separó, se mudó y reinició su carrera. Ganó dinero cantando en Las Vegas y haciendo apariciones en varios programas de televisión.

Fue en 1981 cuando decidió contar de viva voz lo que le había pasado, la relación de abuso que sufrió. Esto fue un hito por varios motivos: en los 80 no se hablaba tanto de este tema. Su caso ayudó a que muchas personas que sufrían de violencia doméstica hicieran algo al respecto.

Ike Turner murió en diciembre de 2007 de una sobredosis de cocaína. “La gente piensa que mi vida ha sido dura, pero creo que ha sido un viaje maravilloso. Cuanto más envejeces, más te das cuenta de que no es lo que te pasa, sino cómo lidias con ello”, comentó la cantante que falleció a los 83 años.

