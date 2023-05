Benito, un cachorro callejero sufrió el peor dolor a manos de un hombre quien a modo de venganza decidió lanzarlo a una olla con aceite hirviendo de una carnicería ubicada en el municipio de Tecámac, Estado de México.

El líquido a más de 200 grados centígrados quemó rápidamente al can que emitía constantes chillidos de dolor que no cesaron. El dueño del negocio actuó de inmediato, cortó la línea de gas para bajar la temperatura de la olla y los trabajadores tuvieron que esperar varios minutos para sacar al can.

Benito sufrió quemaduras severas, encontrar un veterinario a mediodía del domingo se convirtió en una misión imposible. A pesar de luchar por su vida, el animal no sobrevivió, murió a causa del dolor.

Este caso desencadenó una gran indignación en activistas, internautas, sociedad civil y escaló hasta llegar a oídos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hizo un llamado a respetar a estos seres sintientes.

El albergue local Peludos Desamparados denunció que el pasado 28 de mayo se registró este caso de maltrato animal. En el video publicado en sus redes sociales se ve el momento en el que el hombre se baja de su auto blanco, entra al negocio enojado, al salir agarra al perrito del lomo y lo avienta a la olla.

Imágenes fuertes ⚠️ Un hombre fue captado arrojando a un pequeño perro a un cazo de aceite hirviendo. Los hechos ocurrieron en Tecamac, Estado de México, y fueron denunciados por la organización @Plu2Dsampara2 pic.twitter.com/JLR98xaJ2r — Adela Micha (@Adela_Micha) May 29, 2023

Capturan al sujeto que lanzó al cachorro en aceite hirviendo

Las imágenes se volvieron virales, fue tanta la indignación de los internautas que algunos usuarios en redes sociales ofrecieron recompensas para dar con el agresor, mientras que otros etiquetaron a dependencias estatales y federales para que investigaran el suceso.

Las autoridades mexicanas confirmaron que fue detenido Sergio ‘N’, sujeto que arrojó al cachorro a una olla con aceite hirviendo.

“Fue detenido en la alcaldía Coyoacán de la CDMX, después de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ) obtuviera una orden de aprehensión en su contra por el delito de maltrato animal”, se reveló.

