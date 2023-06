¡El ‘Dreamer’ impone nuevo récord nacional! Luis Grijalva brilla en Italia

La tercera parada de la Diamond League 2023, que se disputó en Florencia, Italia, tuvo entre sus corredores destacados al guatemalteco Luis Grijalva. El ‘Dreamer’ finalizó en la tercera posición en la prueba de los 5 mil metros y además impuso nuevo récord nacional.

Con un tiempo de 12:52.97 minutos, Luis Grijalva alcanzó su mejor marca personal e impuso un nuevo récord en el país. Esta nueva hazaña le hizo superar su propio récord, el cual ostentaba desde el 2 de septiembre de 2022, cuando logró alcanzar los 13:02.94 minutos.

WORLD LEAD

Mohamed Katir on the line in Florence 💎

The Spaniard holds off fast-finishing @KejelchaYomif and wins the men’s 5000m in 12:52.09.

📸 @matthewquine pic.twitter.com/jL4SklZ6kz

— World Athletics (@WorldAthletics) June 2, 2023