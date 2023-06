VIDEO. Invasión de millones de grillos causa terror entre los ciudadanos

Una ciudad de Estados Unidos vivió momentos de terror cuando fue invadida por millones de grillos mormones y que mantuvo a sus habitantes en sus casas. El fenómeno ocurrió en el estado de Nevada, el cual puso en alerta a las autoridades por la cantidad de insectos que invadieron las carreteras y pudieron causar algunos accidentes.

A pesar de su tamaño, mayor a 5 centímetros, es una especie de insectos inofensiva; sin embargo, su llegada masiva repercute en la vegetación y cosechas del lugar. Ante la presencia de millones de grillos mormones, las autoridades de los condados de Nevada, utilizan máquinas quita nieve para despejar las calles pues la cantidad de animales que impedían ver la vía.

Uno de los puntos más afectados fue el condado de Elko, en donde los grillos cubrieron las carreteras e incluso las paredes del Hospital Regional del Noreste de Nevada.

🦗 Millions of Mormon crickets descended upon six counties in Nevada, creating a bug invested nightmare for many residents. pic.twitter.com/nSYKzfi3Sj

