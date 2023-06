Protestas en distintos municipios por inconformidad con resultados electorales

Una serie de protestas se han reportado en las primeras horas de este lunes 26 de junio debido a la inconformidad de los vecinos de algunas localidades con respecto a los resultados de las elecciones generales, específicamente en cuanto a las corporaciones municipales.

Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) indicaron en conferencia de prensa que se le da seguimiento a los incidentes registrados en el marco del proceso electoral y próximamente se dará a conocer la información respectiva.

Los vecinos de Chinautla, Guatemala, salieron a las calles para denunciar un posible fraude ante la reelección de Elizabeth del Cid como alcaldesa del municipio.

Expusieron que ayer hubo incidentes para favorecer la candidatura de la referida aspirante, pues cierto grupo quemó las papeletas e intimidó a los fiscales de mesa.

“¿Quién no añoró arroz y alimentos durante la pandemia?, pero lo está dando hasta ahorita que ya tiene gusanos”, expresaron a gritos los inconformes al señalarla de utilizar recursos municipales para buscar conseguir seguidores.

De igual forma, los pobladores se pronunciaron a favor del candidato a alcalde por Chinautla, Víctor Zuleta, del partido Humanista, quien también se presentó para manifestar.

“Chinautla no tiene alcalde. No se han escrutado todas las urnas, se quemaron demasiadas boletas, hubo disturbios en muchos centros de votación y no puede darse por ganadora una persona como Liz Medrano”, dijo el aspirante a jefe edil.