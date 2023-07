¡Llegó el efecto Messi a Miami! Leo se estrena con golazo y triunfo ante Cruz Azul

La Leagues Cup, el torneo que enfrenta a clubes de la MLS y Liga MX, tuvo como partido inaugural el enfrentamiento entre Cruz Azul e Inter Miami. Aunque los mexicanos fueron los locales administrativos, el DRV PNK Stadium, hogar del Inter Miami, lució gradas completamente rosas debido a la emoción de presenciar el debut de Lionel Messi desde el banquillo.

El debut del argentino se convirtió en un momento histórico para el club rosa, no solo por ganar 1-2 ante Cruz Azul, sino también por marcar un hito en la historia del fútbol de Estados Unidos. Dos de los mejores deportistas en la historia del país, LeBron James y Serena Williams, estuvieron presentes en el público para presenciar el emocionante duelo contra Cruz Azul.

Durante la primera parte, el Cruz Azul de ‘Tuca’ Ferreti dominó completamente el balón, mientras que el Inter Miami mostraba sus carencias defensivas que lo mantienen en posiciones bajas de la MLS. A pesar de las dificultades, el equipo estadounidense logró mantenerse sin encajar goles debido a las carencias ofensivas de la Máquina.

Ambos equipos mostraron deficiencias, lo que generó un partido caótico pero mayormente equilibrado para el cuadro mexicano, que a pesar de crear numerosas oportunidades no lograba concretar. A los 43 minutos, Robert Taylor recibió un pase al espacio y, tras un recorte, anotó el 1-0 para el Inter Miami. La celebración en las gradas fue una locura, e incluso Messi, desde el banquillo, se unió a la alegría.

