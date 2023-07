Karim Benzema sigue en racha en el futbol de Arabia Saudí

En un emocionante encuentro de la segunda jornada de la fase de grupos del campeonato de clubes árabes, el Al Ittihad logró una valiosa victoria 1-0 ante el CS Sfaxien, y la estrella del partido fue el recién llegado Karim Benzema.

Benzema marcó el gol decisivo en el minuto 62, cuando demostró toda su calidad al controlar con tranquilidad un balón dentro del área y cruzarlo al portero con un preciso remate raso que, tras estrellarse en el poste, se coló en el fondo de la red. Este fue el segundo gol en un partido oficial que el ex capitán del Real Madrid anota con su nuevo equipo de Arabia Saudita.

Gracias al gol de Benzema, el Al Ittihad se sitúa en la cima de su grupo con seis unidades, demostrando su poderío en la competición y el por qué es uno de los clubes más histórico en el país saudí.

En las dos jornadas disputadas hasta el momento en el campeonato, Karim Benzema ha sido un elemento clave para su equipo, acumulando dos goles en total. Este miércoles, en el cierre de la fase de grupos del campeonato de clubes árabes, el Al Ittihad se enfrentará al Al-Shorta, segundo de grupo con 4 puntos. Una victoria o incluso un empate les garantizaría liderar su grupo.

The king of the pitch 👑 pic.twitter.com/AOqSNOSqdU

— Ittihad Club (@ittihad_en) July 30, 2023