Gianluigi Buffon le pondrá punto final a su exitosa carrera como portero

La Gazzetta dello Sport publicó este día la noticia sobre la decisión del portero italiano, Gianluigi Buffon, de ponerle punto final a una exitosa carrera como futbolista.

Buffon, de 45 años, jugaba en el Parma la temporada pasada, y llegó al fin de su contrato actual. Ya había avisado a la directiva que tomaría una decisión entonces, y la misma ha sido dejarlo profesionalmente, informa la prensa internacional.

BREAKING: legendary Italian goalkeeper Gianluigi Buffon has decided to retire from professional football — it will be official in the next days ⭐️🇮🇹

Buffon, 45 years old, was playing for Parma last season.

One of the best goalkeepers in history of the game will now retire. pic.twitter.com/j5KpHYd6dU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2023