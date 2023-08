José Barrondo está listo para brillar en el Mundial de Atletismo 2023

En una entrevista realizada en “Antesala Deportiva” de Emisoras Unidas, el destacado marchista guatemalteco José Barrondo compartió sus perspectivas y emociones mientras se prepara para enfrentar el desafío del Mundial de Atletismo 2023 en Budapest, Hungría.

Con la fecha de su viaje programada para este lunes 13 de agosto, Barrondo está a punto de emprender un nuevo capítulo en su exitosa carrera. Llegando a Budapest el martes, el atleta tiene una estrategia clara para optimizar su rendimiento en los 20 kilómetros de marcha masculina el sábado 19 de agosto. Antes de la competición, Barrondo planea realizar sesiones de carga y mantenimiento en sus piernas, con el objetivo de asegurarse de estar en plenitud de condiciones.

“Buscar lo mejor significa apuntar a una medalla. Creo que si superamos nuestra marca de 1 hora 19 minutos, tendremos la oportunidad de estar entre los mejores del mundo”, afirmó Barrondo, resaltando sus ambiciones para el campeonato.

Barrondo ante los obstáculos de la suspensión del COG

A sus 26 años, Barrondo enfrenta desafíos adicionales en su carrera debido a la suspensión del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) por parte del Comité Olímpico Internacional (COI). Sin embargo, esta situación no ha mermado su motivación ni ha nublado su enfoque en los torneos internacionales. “La motivación de cualquier ser humano debería derivar de los obstáculos que enfrenta. A menudo los enfrentamos desde una perspectiva negativa, pero eso no debería ser el caso. A pesar de la suspensión del COG, me preguntaba si sería capaz de competir en los eventos después de cumplir con las marcas. Como atleta, debo cumplir con mis objetivos. Este año trabajé para alcanzar mi marca y concentrarme en estar entre los mejores, y lo logré”, compartió Barrondo con determinación.

Barrondo, actualmente clasificado en el puesto número 22 en el mundo entre los 50 participantes en el Mundial, está destinado a ser una figura a seguir en Budapest. Con gratitud y entusiasmo, expresó: “Es una gran emoción. Junto con la felicidad, es una gran responsabilidad. No solo voy a competir, sino a dar lo mejor de mí y luchar por una medalla”.

Una motivación adicional

Más allá de la gloria personal, Barrondo tiene una motivación adicional que lo impulsa: brindar una mejor calidad de vida a su familia. “Un resultado positivo puede mejorar la calidad de vida de mi familia, y por eso siempre me esfuerzo al máximo. Aunque he enfrentado fracasos, lo más importante es seguir en pie con la ilusión de ganar un campeonato mundial”, concluyó Barrondo, destacando su perseverancia y espíritu inquebrantable.

José Barrondo se perfila no solo como un atleta de élite, sino como un ejemplo que inspira a todos aquellos que enfrentan obstáculos en su camino hacia el éxito. Su participación en el Mundial de Atletismo 2023 promete emociones y un compromiso inquebrantable con el espíritu deportivo.