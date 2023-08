Selección Nacional: Convocados de Tena para medirse a Honduras

Con siete jugadores de Comunicaciones, cuatro de Antigua y otros cuatro de Municipal, uno del Deportivo Mixco, dos del campeón nacional Xelajú M. C. y el único legionario, Ricardo Jerez, este martes se reveló la convocatoria de 19 jugadores para el partido amistoso entre la Selección Nacional de Guatemala y su similar de Honduras, a jugarse el próximo 3 de septiembre en territorio estadounidense.

Luis Fernando Tena reveló este día la convocatoria de 19 jugadores para encarar el amistoso ante Honduras. El juego será el domingo 3 de septiembre a las 16:00 horas GT en el DRV PNK Stadium​, de Fort Lauderdale, Florida, la casa del campeón del mundo Lionel Messi (Inter Miami).

Los convocados

Fredy Pérez (portero), Gerardo Gordillo, Stheven Robles, José Pinto, Rodrigo Saravia, Antonio López y Jorge Aparicio son los jugadores de Comunicaciones que fueron llamados por Luis Fernando Tena.

Por el campeón nacional estarán Darwin Lom y Kevin Ruiz. Además, el Deportivo Mixco continúa teniendo presencia en la “Bicolor” gracias a Esteban García.

Óscar Castellanos, José Ardón, Oscar Santis y Carlos Mejía son los llamados por Antigua G. F. C. En este caso, la noticia es el regreso de Santis quien se perdió los partidos amistosos de Guatemala previo a la Copa Oro 2023, así como el torneo más importante de la Concacaf, todo por una lesión.

Por Municipal, un cuadro que actualmente no pasa un buen momento en el campeonato fueron llamados: Marlo Sequén, Pedro Altán, José Morales y Alejandro Galindo.

Por ser un partido no calendarizado en las fechas FIFA, los clubes no están en la obligación de prestar a sus futbolistas, y por ende, Guatemala no podrá contar con sus legionarios, exceptuando, el portero experimentado Ricardo Jerez, quien es parte del Chattanooga Red Wolves S. C., de la USL League One.

Vista puesta en la Nations League

La Selección Nacional de Guatemala se prepara para debutar en la Liga A de la Liga de Naciones Concacaf 2023-2024. Su debut será ante El Salvador el jueves 7 de septiembre a las 20:00 horas en el estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores. Su segundo duelo lo sostendrán ante Panamá el domingo 10 a las 18:00 horas siempre en la máxima instalación deportiva del país.

Guatemala buscará en esta competencia llegar a los cuartos de final para tener opciones claras y concretas de clasificar por primera vez a una Copa América, la cual será en Estados Unidos en el año 2024.

