Cristiano Ronaldo logra la histórica cifra de 850 goles como profesional

En una carrera que ya es legendaria, Cristiano Ronaldo ha logrado otro hito impresionante al marcar su gol número 850 como profesional. Este logro se materializó durante el emocionante partido en el que su equipo, el Al Nassr, aplastó al Al Hazm con un marcador de 5-1 en la liga saudí.

El astro portugués demostró una vez más su capacidad innegable para el gol al anotar el tanto en el partido al minuto 68. Cristiano aprovechó un pase dentro del área de su compañero Ghareeb para empujar el balón al fondo de la red, lo que provocó una ovación de los fanáticos presentes en el estadio y en todo el mundo.

Ghareeb 🤝 Ronaldo 🔥@Cristiano scores his 20th goal since joining the #RoshnSaudiLeague 💪#yallaRSL pic.twitter.com/NRG5wBtG64

— Roshn Saudi League (@SPL_EN) September 2, 2023