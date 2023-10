¡Deja poco a la imaginación! Britney Spears comparte video en donde aparece tocándose sugestivamente

Una vez más, Britney Spears está en el ojo del huracán por el reciente contenido que subió a su cuenta de Instagram. En esta ocasión, la famosa cantante decidió aparecer en un provocativo vestuario que dejó a muchos con la boca abierta.

La cantante estadounidense subió un clip en el que aparece utilizando un sensual body en color morado. Sin embargo, fueron sus espectaculares curvas las que se robaron por completo la atención de los usuarios.

Y es que su retaguardia quedó completamente expuesta, ya que apareció en una tanga de hilo. Pero eso no fue todo, ya que en el clip se puede ver a Britney realizando eroticos pasos de baile.

Dicha pubicacación desató una vez más la preocupación de sus fans, ya que muchos afirmaron que eso “no era normal”. Cabe destacar que los dos videos que colgó la famosa princesa del pop alcanzaron los más de 200 mil likes.

Britney Spears fue detenida por esta razón…

Actualmente la intérprete de temas como “Baby One More Time” y “Hit Me Baby”, acumula más 42 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Dentro de su contenido, ahora no faltan los videos en donde aparece bailando y actuando de una forma “extraña”.

Cabe destacar que, hace un mes, la estrella musica fue detenida y nadie lo sabía, según dieron a conocer. Según se ha podido confirmar, incialmente se le detuvo por una sola infracción, pero se le sumó otra.

La artista conducía sobrepasando los límites de velocidad permitidos, concretamente circulaba con su vehículo a 98 kilómetros por hora. Además, tras ser notificada, los agentes se percataron de que la cantante conducía sin una lidencia válida y el resto del seguro.

La artista tendrá que hace rahora frente al pago de una multa que asciende a más de mil dólares y deberá hacerlo antes del 24 de este mes.