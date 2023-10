Misteriosamente desaparece el cuerpo del hijo de José Luis Rodríguez “El Puma”

El 11 de octubre pasado, se anunció el fallecimiento de Juan José Rodríguez, conocido como “El Puma Junior”, quien era el hijo no reconocido del cantante José Luis Rodríguez “El Puma”. A pocos días de su muerte, su viuda denunció en redes sociales la desaparición de su cuerpo y exigió a las autoridades de Colombia iniciar una investigación, ya que la funeraria lo entregó a dos mujeres que afirmaron ser sus hijas, sin documentación alguna.

La noticia de la muerte, a los 53 años, fue dada a conocer por sus supuestas hermanas Lilibeth y Liliana, quienes son las hijas mayores de “El Puma” y mantenían una buena relación con él. Aunque las causas del fallecimiento aún son desconocidas, se informó que ocurrió en Pereira, Colombia. En un mensaje en Instagram, solicitaron respeto en este difícil momento para la familia: “Humildemente solicitamos el debido respeto en este difícil momento que como familia estamos viviendo. Honraremos tu vida y tu memoria, amado Juan José Puma Jr.

El intérprete de “Culpable soy yo” negó en todo momento que Juan José Rodríguez fuera su hijo y señaló que su hermano Osvaldo era el padre:

“Ese muchacho es hijo de mi hermano que está en Venezuela, es muy enamoradizo y me dijo que había reconocido a ese muchacho. Si él pertenece a la familia me da alegría”. Mientras tanto, “El Puma Junior” sostuvo sus declaraciones y aseguró tener las pruebas que lo confirmaban, esto generó tal polémica que alarmado compartió con sus seguidores que había recibido amenazas de muerte.

El hijo no reconocido de José Luis Rodríguez “El puma”, Juan Jose Rodríguez, alias el puma Junior, lamentablemente falleció en Colombia hace unos días. El puma dice que no es hijo de él, sino de su hermano Juan José , el hijo de Juan José dice que no es su hermano, las hijas del… pic.twitter.com/632x2EyZdw

— Alexa Gómez (@AlexaGomezDos) October 15, 2023