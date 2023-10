VIDEO | Productor de “Rancherito” se siente “apenado e indignado”

Rudy Gamaliel, director de RG Studios y productor del cantante guatemalteco “Rancherito Calibre 58”, se pronunció ante las últimas acciones de este artista, que ha estado en el ojo del huracán en redes sociales.

“Hoy me siento apenado, indignado, por un video que está circulando en redes sociales. No lo puedo creer. Hablo del video de Rancherito, o de Selvin Gudiel, como es su nombre real”, indicó Gamaliel en primera instancia.

El video al que se refiere el productor es el que fue compartido en redes sociales y en el que se ve que presuntamente el cantante en mención propina una paliza a una mujer.

Al parecer, la mujer es la pareja sentimental del artista y al momento de ser golpeada brutalmente, tenía en sus brazos a un bebé.

Gamaliel indicó que sentía pena y preocupación derivado de las acciones de Rancherito, aunque resaltó que son problemas muy personales de él.

“Nos pasan llevando a nosotros… No trato de defenderme o de lavarme las manos, pero desde que lo conozco nunca supe dónde ha vivido, nunca he estado en su casa, desconozco dónde vive actualmente”, añadió.

Además, pidió comprensión a sus seguidores, pero principalmente al artista señalado, debido a que “definitivamente no estoy de acuerdo con esto”, mencionó.

“Desconozco, y no quiero adelantarme, qué va a pasar con su carrera musical. No sé si le voy a seguir grabando. Muchas veces lo he dicho, montón de veces se ha ido del estudio y ha regresado; pero no sé qué va a pasar con él”, añadió.