EE.UU. dice que sanciones se mantendrán a futuro para quienes atenten contra la democracia

El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, aseguró este lunes 15 de enero, en Guatemala que la nación norteamericana seguirá sancionando a quienes atenten contra la democracia.

“Estados Unidos ha usado las herramientas legales que tenemos para defender la democracia”, aseguró Nichols durante una conferencia de prensa, tras la investidura en la madrugada de este lunes del nuevo presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo.

En la conferencia de prensa, celebrada en Palacio Nacional de la Cultura, sede del Gobierno guatemalteco, estuvo la comitiva estadounidense que llegó a Guatemala, para la toma de posesión de Arévalo de León.

Great to meet President @BArevalodeLeon on his first day in office to congratulate him and reiterate the U.S.’s commitment to partnering with his Administration to deliver for the Guatemalan people. pic.twitter.com/lYwUs8Dvgi

— Samantha Power (@PowerUSAID) January 16, 2024