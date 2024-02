Influencer genera polémica al confesar que drogó y abusó de su esposo

Una ola de críticas se generó en X (antes Twitter) por una entrevista en la que participó Dailyn Montañez, más conocida como “La tremenda“. En la conversación, la creadora de contenido reconoció haber agredido a su pareja Luis Jordan Galvan Julio, que estaba junto a ella.

Sus declaraciones surgieron luego de que la entrevistadora Mariam Obregón, en el show que lleva su nombre, preguntara por una historia en particular, en la que Montañez contó que lo drogó para hacer una práctica sexual que él nunca quiso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dailyn Montañez (@tremenda.show)

En ese momento, Dailyn comentó que ella le confesó a un amigo que quería intentar algo con su pareja pero que él no quería. Su amigo le aconsejó agregar una sustancia en su bebida para dejarlo inconsciente.

“La verdad, yo estaba asustada, porque es que mi amigo, estábamos en una discoteca, me dijo: ‘Dele de tomar esto en el trago; tranquila, que eso él, cuando llegue, se va a quedar dormidito, no le va a pasar nada malo y usted hace lo que usted quiera hacer’”, explicó la influenciadora.

En efecto, así lo hizo. “Cuando llegamos a la casa, él ni siquiera reaccionaba; yo lo movía, le pegaba, nada”, narró. “Yo hice lo que tenía que hacer, me encantó. Él ni se movió”, puntualizó.

Frente a esto, Galvan Julio expuso que al descubrir lo que Montañez había hecho, se molestó y dejó de hablar con ella por cierta cantidad de días.

“Ese día me sentí violado total. Ese día, yo no sé, yo me sentía raro”, añadió. Después de un tiempo, perdonó a Montañez por lo sucedido.

La entrevistadora intervino en ese momento, tratando de resaltar que todo lo que había pasado fue sin el consentimiento del hombre.

“Mami está fuerte lo que tú hiciste, porque realmente lo hiciste sin la conciencia del hombre”, aseveró Mariam Obregón, dirigiéndose a la influenciadora. Ella respondió: “Pero es que él no se dejaba, y cuando no quiere por las buenas, pues toca por las malas”.

“Realmente lo violó”, “Si yo fuera amigo de ese cuate le aconsejó que la denuncie”, “Bien podría ir presa por esto si él quisiera”, “Wow y lo está aceptando en vivo”, “Si fuera la historia al revés, él ya estaría preso”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

Aclaran la situación

Luego de la polémica que ha creado la entrevista, la influencer y su pareja realizaron una transmisión en vivo en donde comentan que ellos se aman así y pidieron una disculpa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dailyn Montañez (@tremenda.show)

Lee también: ►Hermano de Zac Efron revela “fuertes ruidos” en selva petenera

Mira también: