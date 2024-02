Spirit Awards: dónde ver la premiación y los guatemaltecos nominados

Los Film Independent Spirit Awards se llevan a cabo este 25 de febrero en Santa Mónica, California.

Guatemala tiene representación este año a través de la película “Cadejo Blanco”. La película que fue grabada en Puerto Barrios (Izabal) y la ciudad de Guatemala, compite por el Premio John Cassavetes, otorgado por la organización Film Independent a las producciones realizadas con menos de un millón de dólares.

Entre las nominadas en la misma categoría destacan The Artifice Girl, Fremont, Rotting in the sun y The Unkown Country.

La película presenta la historia de Sarita, una joven radicada en Puerto Barrios, Izabal, quien una noche decide gozar de una noche de fiesta junto a su hermana Bea. Luego de regresar a casa sin recordar cómo, Sarita se da cuenta que su hermana no llegó a casa. Este hecho provoca que la joven emprenda una búsqueda hasta llegar lejos en una espiral de violencia.

Esta cinta guatemalteca es protagonizada por Karen Martínez y Brandon López. La película fue estrenada en el 2022 en Guatemala y actualmente se puede disfrutar en varias plataformas de streaming como Prime Video, Apple TV, Google Play, entre otros.

¿Cómo ver los Spirit Awards?

En Guatemala no es transmitido en ningún canal pero puede disfrutarse en vivo a través de las redes sociales de los premios independientes. Sigue la transmisión en vivo en:

