Reacciones de jugadores tras el anuncio del retiro de Toni Kroos

El mundo del fútbol se ha conmovido tras el anuncio del retiro de Toni Kroos al final de la presente temporada. El centrocampista alemán, que ha sido una pieza fundamental del Real Madrid y de la selección alemana, ha recibido una avalancha de mensajes de apoyo y agradecimiento por parte de sus compañeros, excompañeros y leyendas del fútbol. A continuación, exploramos las reacciones de algunos de los jugadores más destacados que compartieron momentos con Kroos en su carrera.

El lateral derecho del Real Madrid, Lucas Vázquez, expresó su conmoción y tristeza por la noticia en sus redes sociales. Su mensaje reflejaba el profundo impacto que la noticia tuvo en él:

“Cómo me has jodido. Uno de los mayores privilegios de mi carrera ha sido jugar a tu lado. Cuántos momentos juntos y cuánto conseguido. Eres una leyenda blanca, AMIGO. Te deseo lo mejor. ¡A por la última juntos, qué honor! GRACIAS. ¡Te voy a echar mucho de menos, amigo mío!”.

El joven delantero brasileño, Vinícius Jr., compartió su tristeza y admiración hacia Kroos con un emotivo mensaje:

“Genio. Fue la palabra más cercana que encontré para definirte, Toni. Y aun así está muy lejos de lo que te mereces. Hoy es un día triste para mí y para los madridistas. Pero es un día terrible para el balón, para el fútbol. Saber que pronto no te tendremos más. Podrías dar mucho más, muchísimo más. Pero te entiendo. Gracias por cada pase, por cada orientación y por permitirme aprender tanto en estos años. Te amamos! A por la 15ª por ti”.

Dani Carvajal, otro de los jugadores que compartió muchos años con Kroos en el Real Madrid, también expresó su sorpresa y tristeza:

“No esperaba tener que escribir este mensaje de despedida tan pronto, pero quiero aprovechar esta oportunidad para expresar lo mucho que te aprecio y lo grande que has sido tanto dentro como fuera del campo. Eres un tío muy querido por todos, un verdadero caballero en cada sentido de la palabra. Ha sido un honor y un privilegio compartir estos momentos contigo. Siempre recordaré con orgullo que tuve la suerte de jugar junto a Toni Kroos y, algún día, le contaré a mis hijos todo lo que conseguimos juntos en el terreno de juego. Gracias por todo lo que has aportado al equipo y por ser una inspiración constante para todos nosotros. Pero esto no acaba aquí, tenemos una última misión juntos para tener la mejor despedida posible… A POR LA 15”.

El capitán del Real Madrid, Nacho Fernández, quien también podría dejar el club al final de la temporada, resaltó la calidad y el carácter de Kroos:

“Que suerte hemos tenido de disfrutarte. Clase, talento y valentía. Leyenda absoluta del fútbol. Contigo hasta el final Toni”.

Dani Ceballos, otro centrocampista del Real Madrid, destacó la tristeza de la noticia y la admiración que siente hacia Kroos:

“Hoy el mundo del fútbol se despierta con una triste noticia y llora la despedida de una leyenda. Ha sido un orgullo compartir posición contigo y un honor haber disfrutado de los últimos años de tu impecable carrera. Eres admirable dentro y fuera del campo. Gracias por ser un ejemplo para todos. Don Antonio Kroos”.

El ex capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, recordó los buenos momentos compartidos con Kroos y la gran amistad que forjaron:

“A mi brother Antonio: Ha sido un placer haber compartido tantos momentos y tantos éxitos con un jugador único y una persona excepcional, una figura top. Siempre en mi equipo, Antonio. A disfrutar de toda la vida que tienes por delante y del recuerdo de una carrera maravillosa a la que le quedan aún un par de capítulos”.

El brasileño Marcelo, otra leyenda del Real Madrid, mostró su respeto y admiración hacia Kroos:

“Ejemplo y leyenda del madridismo. Tráenos la decimoquinta Toni”.

Ambos jugadores coincidieron en la suerte de haber compartido vestuario con Kroos. Marco Asensio escribió:

“Que honor haber compartido tantos años contigo Antonio. Un verdadero ejemplo en todos los sentidos. Leyenda”.

Por su parte, Gareth Bale publicó:

“Felicidades Kroos por una carrera increíble. Un placer jugar junto a ti en el Real Madrid”.

El astro portugués y ex compañero de Kroos en el Real Madrid, Cristiano Ronaldo, también dedicó unas palabras llenas de gratitud y respeto:

“¡Gracias por todo, Toni! Qué honor compartir el campo contigo. ¡Todo lo mejor para el futuro!”.

📲 Cristiano Ronaldo: “(Thanks) for everything, Toni! What an honour to share the pitch with you. All the best for the future!” pic.twitter.com/iPCoKgHknP

