Tadej Pogacar se proclama campeón del Giro de Italia

El esloveno Tadej Pogacar (UAE) se proclamó nuevo emperador del Giro de Italia una vez concluida la vigésima primera y última etapa, con salida y meta en Roma, de 125 kilómetros, en la que logró un triplete al esprint el belga Tim Merlier (Soudal Quick Step).

En una jornada festiva vivida en la Ciudad Eterna por segundo año consecutivo, Merlier se apuntó al homenaje a Tadej Pogacar, aclamado maglia rosa junto al Coliseo romano en el año de su debut en el Giro. El belga se llevó ante Jonathan Milan el último esprint y su tercera victoria con un tiempo de 2h.51.51, a una media de 43,6 km/hora.

Con más tranquilidad, aunque lanzó hasta cerca de meta al esprinter colombiano del UAE Sebastián Molano, Pogacar cruzó la línea acompañado por sus compañeros, todos con el color rosa. Ya estaba en la historia del Giro con su primer triunfo, poniendo fin a tres semanas gloriosas, de dominio, control y contundentes exhibiciones.

El esloveno Tadej Pogacar (UAE), vencedor de la 107 edición del Giro de Italia, se mostró emocionado tras atravesar la línea de meta en Roma y lograr la maglia rosa en su primera participación, “una sensación difícil de definir” que le dejó sin palabras.

“No tengo palabras, es difícil definir este momento, es muy emocionante. La maglia rosa es una prenda muy especial, fue un Giro muy bonito, los fans son increíbles, han sido una locura estas tres semanas”, dijo el esloveno en la meta junto al Coliseo de Roma.

En la última etapa Pogacar se dejó ver en cabeza, tratando de lanzar al esprimter del equipo UAE, el colombiano Sebastián Molano, pero finalmente no fue posible alcanzar ese objetivo.

“Quería estar delante, el circuito era muy técnico y debíamos estar atentos en las últimas vueltas. Ha sido una pena no poder ganar con Molano, pero no siempre se puede ganar”, comentó.

Pogacar no pudo elegir el momento más bonito de la carrera, que dominó desde la segunda etapa tras su triunfo en Oropa.

“No podría decir cual es el mejor recuerdo, con el tiempo veré cual fue, lo que tengo claro es que ha sido un Giro muy bonito, inolvidable, mi primera victoria en esta carrera será inolvidable, estoy muy feliz”, concluyó.

🔻 The final KM of the #GirodItalia, and a royal sprint on the paved streets of Rome, where one man was simply quicker than the others

⏮ The @Continentaltire Ultimo Kilometro ⤵️#LastKm | #Continental #ContinentalItalia #SafetySponsorOfTheRoad pic.twitter.com/oCQJRjd9Jw

— Giro d’Italia (@giroditalia) May 26, 2024