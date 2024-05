Borussia Dortmund no se ve como favorito en la final de Champions

El Borussia Dortmund se prepara para uno de los encuentros más importantes en su historia reciente: la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, que se disputará el próximo sábado en el estadio de Wembley. Las expectativas y la tensión rodean este enfrentamiento, y los jugadores del equipo alemán han compartido sus pensamientos y sensaciones previas a este decisivo encuentro. Aquí, exploramos las declaraciones de dos figuras clave del Borussia Dortmund: el capitán Emre Can y el portero Gregor Kobel.

El capitán del Borussia Dortmund, Emre Can, no tuvo reparos en reconocer el estatus del Real Madrid como favorito para la final. “Eso todo el mundo lo sabe”, afirmó Can, consciente del prestigio y la experiencia del equipo español en competiciones europeas. Sin embargo, Can destacó que su equipo no se dejará intimidar y que están preparados para dar lo mejor de sí mismos. “Haremos todo lo que podamos, pisaremos el acelerador y trabajaremos unos para otros. Y luego veremos qué sale de ello. Para sobrevivir allí, hay que ir con confianza en uno mismo”, añadió el centrocampista.

En el Dortmund no se ven como favoritos

Can también analizó el estilo de juego del Real Madrid, resaltando su capacidad para jugar al contraataque y su habilidad para defender cuando es necesario. “Es un equipo de contraataque, que tiene jugadores rápidos en ataque y no le importa sufrir en el campo. También defiende profundamente cuando es necesario y lo logra”, explicó.

El capitán del Dortmund puso como ejemplo las semifinales que el Real Madrid disputó contra el Bayern en Múnich. “Siempre tenías la sensación de que el Real no estaba en el partido y el Bayern dominaba. Y al final fue 2:2. Nadie sabe cómo, pero así es el Real Madrid. Por eso hay que tener cuidado”, señaló.

En cuanto a la preparación del Borussia Dortmund para la final, Can comentó que han tenido “una buena semana de entrenamiento y mucha diversión, lo cual también es importante antes de una final”. Subrayó la importancia de mantener un equilibrio entre relajación y concentración total, indicando que “se necesita una buena combinación de equilibrio entre relajación y concentración total. Tienes que concentrarte en el juego, pero no puedes ponerte tenso”.

Can remarcó que su equipo ha demostrado una notable resiliencia a lo largo de la competición. “Lo más destacado de la temporada fue el partido en Eindhoven frente al PSV, dado que el equipo sintió que algo era posible en la Liga de Campeones este año”, recordó. También mencionó los cuartos de final contra el Atlético y cómo el equipo siempre creyó en sus posibilidades, destacando que “todos pensaron que no era posible hacer mucho este año. Pero el equipo siempre creyó en ello. Por eso estamos donde estamos y nos lo merecemos absolutamente”.

Kobel piensa que “el nombre del Real Madrid pesa”

El portero del Borussia Dortmund, Gregor Kobel, también compartió su análisis sobre el enfrentamiento contra el Real Madrid. Según Kobel, el peso del nombre del Real Madrid es particularmente significativo en la Liga de Campeones. “El Real tiene jugadores individuales extremadamente fuertes y mucha experiencia, con muchos jugadores que ya han jugado partidos importantes y han ganado varias veces la Liga de Campeones”, destacó el guardameta.

Kobel enfatizó la importancia de mantenerse alertas y organizados en defensa. “Nos enfrentaremos a un equipo con mucha experiencia, muy maduro y simplemente muy bueno que siempre puede ser peligroso. Tenemos que estar despiertos. Será un partido muy intenso para nosotros. También tenemos que estar ordenados cuando no tenemos el balón, defendernos del balón, que es uno de nuestros puntos fuertes, y luego ser peligrosos constantemente nosotros mismos”, explicó.

El portero alemán subrayó la importancia de la valentía y la cohesión del equipo. “Será importante que seamos valientes, luchemos unos por otros y demos lo mejor que tengamos como equipo en el campo. Tenemos mucha velocidad, así que creo que nuestras oportunidades llegarán”, afirmó.

Kobel también mencionó que estos partidos son los que siempre han soñado jugar y que están tratando de mantener una rutina y normalidad en la semana previa al gran duelo. “Es un partido muy especial, todo el mundo lo sabe. No se llega tan seguido a la final de la Liga de Campeones. Tienes muchas ganas de que llegue, pero no quieres hacer nada nuevo ni especial, quieres seguir con lo que ha funcionado en el pasado y lo que te da seguridad”, remarcó.

El guardameta reconoció que la tensión será diferente a la de un partido de la Bundesliga, pero que esto ayudará a conseguir un extra de potencia y motivación. “Será una experiencia especial que esperamos con muchas ganas y por la que estamos muy motivados”, concluyó.

Kobel también destacó que llegar a la final ya es un gran logro, pero que el objetivo es ganarla. “Tenemos un partido especial que nos merecemos y no es normal que el Borussia Dortmund esté en un partido así. Queremos sacarle el máximo partido. Fue un gran paso llegar incluso a la final. Pero el objetivo no es sólo llegar a la final, sino también ganarla. Estamos muy emocionados por el juego y todos estaremos emocionados”, sentenció.