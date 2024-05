¡Le pide perdón! Lucerito Mijares cachetea a su madre en pleno programa en vivo

Durante el programa “Me caigo de risa” fueron invitadas Lucerito Mijares y su mamá, quienes protagonizaron una escena única en medio de todas las actividades. Y es que la joven le propinó una cachetada a Lucero durante la transmisión en vivo del programa.

El momento de la cachetada fue durante una de las secciones del programa, en donde ambas se enfrentaron en equipos diferentes. Inspirados en el reto viral de Tik Tok, donde los participantes toman un trago de agua y se tienen que golpear con una tortilla, el programa llevo a cabo la misma actividad.

Madre e hija, quedaron frente a frente durante el encuentro y Lucerito, como parte de la actividad, tenía que pegarle a su mamá. Bajo la atenta mirada del público lo hizo, acción que sorprendió a los miles de internautas de las redes.

El regaño que obtuvo Lucerito por la cachetada a su mamá fue durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda. Lucerito pudo hablar del o que pasó tras ese momento tan polémico que vivió con la “novia de América”.

Lucerito Mijares fue regañada por su papá…

Y es que la talentosa joven, reconoció que estaba muy apenada por lo que vivió en ese momento.

“Cuando me toca dije, pues ya estamos aquí y entonces como que no medí y muchas veces me dicen que soy muy fuerte, muy tosca y agarro la tortilla y pum”, declaró la joven.

Además, agregó: “Le doy y no, no me dio vergüenza que dije: ´¿qué acabo de hacer? Me va a correr de la casa´”. Si bien se disculpó con su mamá en el momento, admitió que tomó a sus padres por sorpresa y su papá, Manuel Mijares, le llamó la atención.

“Todo fue por teléfono, pero me pidió que fuera a la casa y me pidió una explicación”, concluyó la joven.