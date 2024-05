Karely Ruiz es captada vendiendo pastelitos en carretera de Monterrey

Karely Ruiz fue sorprendida vendiendo pasteles en una carretera de Monterrey, México. La regiomontana volvió a generar controversia después de que el pasado martes 28 de mayo compartiera un video en su cuenta de Instagram, donde se la veía en las calles de su ciudad natal vendiendo pays a los automovilistas que transitaban por la zona.

Después de la publicación del video, muchos de sus seguidores comenzaron a preguntar dónde Karely estaba vendiendo los postres. El lugar donde se ve a la modelo de OnlyFans es en la avenida Maestro Israel Cavazos Garza y Eloy Cavazos, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

La influencer y creadora de contenido no ha empezado a dedicarse a esto de manera permanente, sino que todo fue parte de un video que grabó junto a Sandra Lizeth, conocida como Lady Pays, quien cuenta con poco menos de dos millones de seguidores en Instagram y parece dedicarse regularmente a la elaboración de pasteles.

Como es habitual en su carrera en las redes sociales, este evento no pasó desapercibido para millones de usuarios que comenzaron a criticar a la influencer, mencionando que ya se había terminado su fama y por eso hacía este tipo de cosas.

“Cuando ya no tienes fama ni en only y quieres facturar a esto llegas”, “puras babosadas publican”, “Karely se ve demasiado operada por todos lados.. ya no se ve tan linda como antes”, fueron algunos de los comentarios en el video.