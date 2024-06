Djokovic se retira de Roland Garros por una lesión en su rodilla

El sueño de Novak Djokovic de defender su título en Roland Garros se ha visto truncado por una dolorosa lesión en la rodilla derecha. El serbio, número 1 del mundo, ha anunciado su retirada del torneo, lo que significa que cederá el primer puesto del ranking ATP al italiano Jannik Sinner.

La lesión de Djokovic se produjo durante su partido de octavos de final contra el argentino Francisco Cerúndolo. El serbio, que ya había sufrido molestias en la rodilla en las rondas anteriores, se resintió de un mal movimiento y tuvo que recibir atención médica en la pista. A pesar de las molestias, Djokovic logró completar el partido y ganar, pero las pruebas posteriores revelaron un desgarro del menisco medio de la rodilla derecha.

Djokovic has withdrawn from Roland-Garros due to a right knee injury.

Wishing Novak a speedy recovery 🧡 pic.twitter.com/Ilb6HynTzw

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2024