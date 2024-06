Juan Darthés fue condenado a prisión por abuso sexual a actriz de Patito Feo

Juan Darthés fue condenado a seis años de prisión en un régimen semiabierto por el delito de abuso sexual contra de una actriz argentina, hechos ocurridos durante una gira de “Patito Feo“.

El actor de 59 años, quien violó a Thelma Fardin, no irá a prisión todavía, puesto que la sentencia aún no está firme y quedan tres instancias de revisión.

De acuerdo con el diario La Nación de Argentina, el régimen semi abierto significa que él podrá salir del penal durante el día pero deberá volver a prisión todas las noches y dormir en su celda.

Tras la noticia, se supo que la actriz argentina y Amnistía Internacional convocaron para esta tarde una conferencia de prensa para hablar sobre el veredicto de la Justicia de Brasil.

Tras el fallo, desde la Asociación Argentina de Actores y Actrices se publicó un comunicado que lleva por nombre Justicia para Thelma. En él, detallan:

En 2018, la actriz, quien se hizo famosa por su papel de Josefina en “Patito Feo”, sorprendió a miles de fans al confesar que un famoso actor la violó cuando ella tenía 16 años.

La famosa hizo pública una denuncia en la que acusaba a su excompañero, Juan Darthés de haberla violado en 2009. Según el relato, él abusó de ella sexualmente durante una gira del show infantil “Patito Feo” en Nicaragua.

“Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, hizo que le tocara y me dijo: ‘mira cómo me ponés”, relató en el video que emitió durante la rueda de prensa en la que hizo pública la denuncia y que recibió el apoyo de cerca de medio millar de compañeros de trabajo.